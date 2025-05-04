«Ахмат» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
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