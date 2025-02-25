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Царьград

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США могут остановить помощь Украине: Киев окажется в трудной ситуации

США могут остановить помощь Украине: Киев окажется в трудной ситуации

США могут прекратить помощь Украине, оставив Киев в затруднительном положении. После прихода Трампа украинское руководство осознало эту возможность.

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