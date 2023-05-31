Федеральное агентство новостей №1

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Politico: В Польше спрогнозировали гражданскую войну из-за антироссийских шагов Варшавы

Politico: В Польше спрогнозировали гражданскую войну из-за антироссийских шагов Варшавы

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник заявил, что собирается подписать спорный законопроект о создании комиссии по расследованиям «влияния России» на польскую политику, которая может запретить людям занимать госдолжности в течение десяти лет, пишет Politico.

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