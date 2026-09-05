Родниковский суд заключил под стражу иностранного гражданина в розыске

Иностранца, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, задержали в Ивановской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 40 суток для обеспечения экстрадиции.
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