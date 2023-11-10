14 успешных звезд, над которыми издевались в школе

Трудно поверить, но эти знаменитости раньше подвергались буллингу 1. Саша Бортич: испортили выпускной вечер фото: @bortichВ школе Саше, подобно героине фильма «Чучело», приходилось терпеть унижения от сверстников.
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