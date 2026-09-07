Погиб ребенок, трое раненых: дроны атаковали Севастополь, все подробности

Вечером 6 сентября Севастополь подвергся атаке беспилотников. В результате погиб ребенок, еще три человека получили ранения.
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