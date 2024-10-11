Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 384 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Холодок
    Доброго вечера, Александр. ==="Теперь возникает вопрос: в чем же и каким образом Божественная жизнь любви проявлялась...3. Проект человек.
  • Eduard
    ЦАХАЛ это армия негодяев и преступников.Ни к какой обороне отношение они не имеют.На Израиль никто не нападал!Тикают «часы Судн...
  • Игорь Васиков
    Давно пора ьить на опережение, а не по хвостам!«Больше никаких у...

«Больше никаких ударов возмездия». Белоусов играет на опережение: ВС РФ разносят корабли ВСУ в порту Одессы.

«Больше никаких ударов возмездия». Белоусов играет на опережение: ВС РФ разносят корабли ВСУ в порту Одессы.

Автор: Александр Плеханов Последние три дня по стратегическим объектам украинской армии в Одессе, Ильичевску и Южному наносятся ракетно-дроновые удары, в результате чего ВСУ и ГУР недополучат много ценной помощи от западных партнеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Всё, что надо и целесообразно бомбят, можно не сомневаться
Ответить
8 час.
Людмила Фирстова
Сергей, а у вас специальное военное образование? Огромный опыт военных действий? Наше МО РФ достаточно компетентно, чтобы избрать цели для уничтожения без чьих-то подсказок
Ответить
8 час.
Игорь Васиков
Давно пора ьить на опережение, а не по хвостам!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх