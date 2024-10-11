«Больше никаких ударов возмездия». Белоусов играет на опережение: ВС РФ разносят корабли ВСУ в порту Одессы.

Людмила Фирстова Всё, что надо и целесообразно бомбят, можно не сомневаться

Людмила Фирстова Сергей, а у вас специальное военное образование? Огромный опыт военных действий? Наше МО РФ достаточно компетентно, чтобы избрать цели для уничтожения без чьих-то подсказок