Автор: Александр Плеханов Последние три дня по стратегическим объектам украинской армии в Одессе, Ильичевску и Южному наносятся ракетно-дроновые удары, в результате чего ВСУ и ГУР недополучат много ценной помощи от западных партнеров.
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