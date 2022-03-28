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  • Мария
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Одно упражнение, 1 минута в день, избавит вас от дряблости рук за неделю

Дряблые руки выглядят так же плохо, как дрожащий животик. Они заставляют вас выглядеть старше, а об одежды без рукавов просто не может быть и речи! На самом деле, дряблые руки могут испортить весь ваш внешний вид, даже если у вас идеальная фигура.

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