Пост Благодарности ❤️ Благодаря поддержке новоаннинцеы в рамках акции "100 рублей для Победы" приобретен генератор для наших бойцов стоимостью 67144 рубля.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Пост Благодарности ❤️ Благодаря поддержке новоаннинцеы в рамках акции "100 рублей для Победы" приобретен генератор для наших бойцов стоимостью 67144 рубля.