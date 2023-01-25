Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Кто ни будь, скажите мне пожалуйста, зачем для русского читателя этого поста, у статье упоминули про "МЕЛКОБРИТАНИЮ? ...Это одна из самых...
  • Александр Ляшенко
    "денег «в ущерб народу», а именно 4,5 млн леев на ремонт здания Минздрава." Чушь непролазная,всякую хрень несут,кто и...Немеренко показал...
  • Галина Светлая
    Эрдоган, чего обкурился?Двуликий янус.Эрдоган оценил ша...

В МИД России поставки Leopard Украине назвали спланированной войной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Германии поставить Киеву 14 танков Leopard 2 и припомнила слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что страны Европы ведут «войну против России, а не друг против друга».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх