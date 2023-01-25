В МИД России поставки Leopard Украине назвали спланированной войной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Германии поставить Киеву 14 танков Leopard 2 и припомнила слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что страны Европы ведут «войну против России, а не друг против друга».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Германии поставить Киеву 14 танков Leopard 2 и припомнила слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что страны Европы ведут «войну против России, а не друг против друга».
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