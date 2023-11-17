Ямальцы принимают участие во всероссийском форуме «Крепкая семья»

Более 300 делегатов участвуют в форуме «Крепкая семья», который проходит в Тюмени. Среди вопросов основной повестки — занятость многодетных родителей, рассказала депутат Заксобрания ЯНАО Анастасия Казанцева.
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