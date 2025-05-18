Роберт Шварцман попал в топ-6 в первой квалификации «500 миль Индианаполиса»

Шварцман попал в топ-6 в первой квалификации «500 миль Индианаполиса»PremaНовичок IndyCar, выпускник гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман стал автором главной сенсации первого квалификационного дня «500 миль Индианаполиса» 2025 года.
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