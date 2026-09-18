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Царьград

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Беспилотная опасность объявлена в 8 районах Кубани

Беспилотная опасность объявлена в 8 районах Кубани

Беспилотная опасность объявлена утром 18 сентября сразу в нескольких муниципальных образованиях на юге Краснодарского края.

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