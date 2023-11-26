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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пуршер стал чемпионом «Формулы-2»

Гонщик «АРТ» Тео Пуршер завоевал титул 2023 года в «Формуле-2». 20-летний пилот стал чемпионом в свой третий полноценный сезон во второй «формуле».

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