Захарова пошутила, что беспокоится за состояние Бербок

Официальный представитель МИД РФ Мария обеспокоилась состоянием министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, а также напомнила немецкой стороне о том, какие государства ответственны за продолжение украинского конфликта.
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