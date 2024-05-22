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Захарова пошутила, что беспокоится за состояние Бербок

Захарова пошутила, что беспокоится за состояние Бербок

Официальный представитель МИД РФ Мария обеспокоилась состоянием министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, а также напомнила немецкой стороне о том, какие государства ответственны за продолжение украинского конфликта.

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