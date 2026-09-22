В Рязанской области сбит один БПЛА ночью 22 сентября

Ночью 22 сентября в Рязанской области сбит один беспилотник. Всего за ночь ПВО России уничтожили 297 украинских БПЛА над российскими территориями.
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