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Госдума запретит «затирать» религиозные символы на изображениях культовых зданий

Госдума запретит «затирать» религиозные символы на изображениях культовых зданий

Соответствующий законопроект уже готовитсяДепутаты Госдумы готовят законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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