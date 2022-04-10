Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по штабу нацбата «Днепр»

pixabay.com Российская армия ударом высокоточного ракетного вооружения уничтожила штаб и постоянное место базирования боевиков националистического батальона «Днепр» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) в поселке Звонецкое.
pixabay.com Российская армия ударом высокоточного ракетного вооружения уничтожила штаб и постоянное место базирования боевиков националистического батальона «Днепр» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) в поселке Звонецкое.
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