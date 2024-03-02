Этот ВАЗ-2106 1992 года выпуска мы встретили на Кубке RDS Winter Drift Cup. Его владелец Иван Воросатов приехал на соревнования из Казахстана и привез на гонку свою машину.
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Этот ВАЗ-2106 1992 года выпуска мы встретили на Кубке RDS Winter Drift Cup. Его владелец Иван Воросатов приехал на соревнования из Казахстана и привез на гонку свою машину.
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