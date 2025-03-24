В России планируют изменить подготовку специалистов сферы туризма

Фото: © «Татар-информ» Образовательные программы для вузов и колледжей, где обучают будущих сотрудников туристической сферы, нужно пересмотреть в ближайший год, заявили на первом заседании Национального экспертного совета по развитию кадрового потенциала в упомянутой индустрии.
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