Из-за проблем с ИИ Apple резко поменяла курс и решила потратить $1 млрд на суперу...

Из-за проблем с ИИ Apple резко поменяла курс и решила потратить $1 млрд на суперускорители NVIDIA GB300 NVL72В отличие от других крупных технологических компаний, которые активно инвестируют в развёртывание ИИ ЦОД, Apple долгое время избегала резкого увеличения капитальных вложений в это направление.