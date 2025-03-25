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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Из-за проблем с ИИ Apple резко поменяла курс и решила потратить $1 млрд на суперу...

Из-за проблем с ИИ Apple резко поменяла курс и решила потратить $1 млрд на суперу...

Из-за проблем с ИИ Apple резко поменяла курс и решила потратить $1 млрд на суперускорители NVIDIA GB300 NVL72В отличие от других крупных технологических компаний, которые активно инвестируют в развёртывание ИИ ЦОД, Apple долгое время избегала резкого увеличения капитальных вложений в это направление.

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