Какими дальнобойными САУ располагает российская армия для контрбатарейной борьбы
Что бы там ни говорили дипломаты, конфликт на Украине не имеет иного решения, кроме военного. Раньше или позже, но России придется переходить от активной обороны к еще более активному наступлению, освобождая сперва Слобожанщину и Новороссию, а потом и историческую Малороссию.
Комментарии
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У Кима надо артсистемы закупать, они там между собой насобачились в артиллерию, даже натовцы у южнокорейцев закупаются артиллерией и строят корейские заводы в полякии.
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