Власти США одобрили продажу беспилотников Катару на $2 млрд

Потенциальную сделку по продаже беспилотников MQ-9B Reaper и сопутствующего оборудования одобрил Госдепартамент США, 26 марта сообщает пресс-служба Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.
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