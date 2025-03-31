Никита Кулемин: «Важно воспитывать у спортсмена нравственные качества»

Победителем премии «Город в лицах» в номинации «Детский тренер» стал тренер-преподаватель отделения тхэквондо спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Комета» Он рассказал «Петербургскому дневнику» о том, как пришел в профессию и что считает наиболее важным в своей работе.