НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Корнаковский
    Если начинают опровергать подобные слухи, значит они не беспочвенныВ Госдуме назвали...
  • Evgenija Palette
    А засилие азербайджанских ТУРОК  (во все силовые структуры) - это  ТОЖЕ ЭЛЕМЕНТ БЕГЛОВСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕТЕРБУРГА, кото...Александр Беглов:...
  • татьяна неструева
    гнидаАлександр Беглов:...

Никита Кулемин: «Важно воспитывать у спортсмена нравственные качества»

Никита Кулемин: «Важно воспитывать у спортсмена нравственные качества»

Победителем премии «Город в лицах» в номинации «Детский тренер» стал тренер-преподаватель отделения тхэквондо спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Комета» Он рассказал «Петербургскому дневнику» о том, как пришел в профессию и что считает наиболее важным в своей работе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх