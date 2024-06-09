Кристиан Хорнер о Пересе: «Нам нужно, чтобы очки зарабатывали оба болида»

Руководитель «Ред Булл» отметил плохую форму Серхио Переса в последних гонках (за последние три этапа пилот набрал четыре очка) и выразил надежду на то, что на Гран-при Испании мексиканец покажет более высокий результат.
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