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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер о Пересе: «Нам нужно, чтобы очки зарабатывали оба болида»

Руководитель «Ред Булл» отметил плохую форму Серхио Переса в последних гонках (за последние три этапа пилот набрал четыре очка) и выразил надежду на то, что на Гран-при Испании мексиканец покажет более высокий результат.

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