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Путин поздравил ЦСКА с 100-летним юбилеем

Путин поздравил ЦСКА с 100-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил ЦСКА с 100-летним юбилеем. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил, что представители легендарного спортивного клуба — пример честного, беззаветного служения избранному делу.

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