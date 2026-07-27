Константин Бондаренко: Зеленский утопит Майдан в крови, в отличие от Януковича

Почему новый Майдан может утонуть в крови, а не повторить 2014 год? Какие счета на зарубежных счетах диктуют политическую волю первых лиц? Станет ли пантеон героев пропуском в круг националистов или навсегда оставит президента чужаком? И кто станет главным врагом после завершения боевых действий: ТЦК, полиция или уклонисты? Политолог Константин Бондаренко ответил на вопросы зрителей Читать далее: https://govorit.