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ВС России ведут бои за освобождение семи населенных пунктов под Харьковом

ВС России ведут бои за освобождение семи населенных пунктов под Харьковом

Подразделения российской группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области.

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