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США восстановили доступ Великобритании к новейшим моделям ИИ

Белый дом восстановил доступ британского Института безопасности искусственного интеллекта (AISI) к новейшим моделям американских разработчиков до их публичного выпуска.

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