Швеция определилась с названием будущей службы разведки

Согласно публикации издания The Economist, Швеция планирует учредить новый гражданский орган внешней разведки под названием UND, взяв за пример британскую MI6 Данное решение было принято после того, как шведская военная разведка допустила ошибки в оценке наступательных действий российских вооруженных сил на Украине в 2022 году.
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