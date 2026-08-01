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Аргументы недели

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Матвиенко поздравила Ленинградскую область с 99-летием

Матвиенко поздравила Ленинградскую область с 99-летием

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Ленинградскую область с 99-летием со дня образования, назвав регион ключевым индустриальным и транспортно-логистическим центром России.

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