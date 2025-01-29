В Кировской области сотрудники полиции выявили граждан, причастных к проведению фиктивных экзаменов для иностранцев

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Кировской области и регионального УФСБ России выявили лиц, причастных к проведению фиктивных экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России.
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