3 причины посетить «Диво Фест»

Атмосфера праздника "Диво Фест" – это не просто концерт, а полноценный семейный день впечатлений. Пока звучит музыка, можно прокатиться на одном из аттракционов (билеты приобретаются отдельно), пройти увлекательный квест по парку вместе с артистами и блогерами или заглянуть в тематические зоны отдыха для детей и взрослых.