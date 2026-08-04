Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 980 подписчиков

3 причины посетить «Диво Фест»

3 причины посетить «Диво Фест»

Атмосфера праздника "Диво Фест" – это не просто концерт, а полноценный семейный день впечатлений. Пока звучит музыка, можно прокатиться на одном из  аттракционов (билеты приобретаются отдельно), пройти увлекательный квест по парку вместе с артистами и блогерами или заглянуть в тематические зоны отдыха для детей и взрослых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии