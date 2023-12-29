Это будет базовый процессор для игровых ноутбуков нового поколения. 10-ядерный Core i5-14450HX засветился в Geekbench

В базе Geekbench засветился пока еще не представленный официально ноутбук Colorful M15 24. Его особенность в процессоре: в основе аппаратной платформы используется пока еще не представленный официально Core i5-14450HX.
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