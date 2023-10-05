Не дае заспакоіцца восень.

Работы на палях раёна працягваюцца. Тое, што вырошчвалі на працягу года, укладваючы працу і грошы, без сумневу, павінна быць якасна сабрана і пакладзена ў засекі, іншае пастаўлена дзяржаве ў лік дзяржзаказу.
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