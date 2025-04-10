На Кубани сотрудники полиции пресекли незаконный оборот водных биоресурсов

В рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбуждённого в отношении жителя Брюховецкого района по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю провели обыски на территории Кореновского, Приморско-Ахтарского и Ейского районов.