В Новосибирске ФСБ задержала директора "Спецавтохозяйства" Андрея Зыкова

Главу регоператора по вывозу мусора МУП "САХ" задержали сотрудники ФСБ. На предприятии идут обыски.В Новосибирске ФСБ задержала директора новосибирского муниципального предприятия "Спейцавтохозяйство" Андрея Зыкова.
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