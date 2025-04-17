Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 известных женщин, которые были и блондинками, и брюнетками

15 известных женщин, которые были и блондинками, и брюнетками

Хотя они часто перевоплощаются на экране, многие актрисы экспериментируют и в жизни. Возможно, такой род деятельности развил у них смелость, а может они просто женщины, как и все, которые ищут себя, свой образ и стиль на разных этапах своей жизни.

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