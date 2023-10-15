CCTV: Китай направит на Ближний Восток спецпосланника

Global Look Press/Naaman Omar/Keystone Press Agency Спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в течение ближайших семи дней отправится в регион в связи с обострением палестино-израильского конфликта.
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