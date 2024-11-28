Радомир Маркуш 27 ноября 2024 г., 8:39 Из-за поражения в русском приграничье Зе-команда ЦИПсО придумывает новые фейки В зоне вторжения продолжаются встречные бои и, несмотря на кризис ВСУ на Покровско-Селидовском направлении, командование «Пiвнiч» перебрасывает новые подразделения в Суджу.