Глава ВЦИОМ Федоров рассказал об улучшении отношения к трудовым мигрантам

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» наблюдалась краткосрочная вспышка антимиграционных настроений, которая противоречит долгосрочному тренду на улучшение отношения к трудовым иммигрантам, заявил в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.