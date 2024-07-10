Давление продаж от Mt.Gox и властей Германии сохранится до осени на сумму 118 000 BTC

Аналитики, опрошенные CoinDesk видят в текущем подъеме Bitcoin лишь отскок . Дальнейшее давление медведей на цену криптовалюты продолжится на протяжении всего лета по следующим причинам: Продажа конфискованных активов властями Германии: Немецкое государство Саксония планирует продать тысячи конфискованных BTC.