В Раде сочли тревожным молчание Вэнса об Украине в Мюнхене

КИЕВ, 14 февраля, ФедералПресс. На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс не упомянул конфликт на Украине, что вызвало тревогу у депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*.
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