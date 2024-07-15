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ГТРК Татарстан

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В Татарстане стартовал 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!»

В Татарстане стартовал 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!»

В Татарстане стартовал 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!». За это время в студии появится 60 гостей: участники спецопераций, вокальная группа ветеранов СВО «Добробат», вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр труда и социальной защиты республики Эльмира Зарипова, балтасинские бабушки-волонтеры, герои-медики, дети-волонтеры, фронтовые коты и многие другие.

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