В Татарстане стартовал 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!». За это время в студии появится 60 гостей: участники спецопераций, вокальная группа ветеранов СВО «Добробат», вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр труда и социальной защиты республики Эльмира Зарипова, балтасинские бабушки-волонтеры, герои-медики, дети-волонтеры, фронтовые коты и многие другие.