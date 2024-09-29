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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бродрик Томас присоединится к тренировочному лагерю «Сакраменто»

Атакующий защитник Бродрик Томас (27 лет, 196 см) провел прошлый сезон в фарм-клубе «Клипперс» и представлял G-лигу в выставочном предсезонном матче против «Меги».

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