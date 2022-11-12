Из-за урагана «Николь» пуск ракеты-носителя SLS перенесен на 16 ноября, но если неблагоприятные погодные условия сохранятся, то ракета рискует не взлететь в этом году вовсе из за истекающего в

Из-за урагана Николь запуск ракеты SLS перенесен на 16 ноября, но если неблагоприятные погодные условия сохранятся, ракета рискует вообще не взлететь в этом году из-за истечения срока годности разгонных блоков в декабре.
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