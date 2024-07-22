Россия и страны БРИКС начали сотрудничество по критическим минералам—Петров

Решение сформулировать перечень критических минералов, важных для стран — участниц БРИКС, приняли по итогам заседаний геологических служб этих стран, 22 июля сообщил глава Роснедр Евгений Петров журналистам в кулуарах Круглого стола по геологии стран БРИКС.
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