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Эмери про 0:1 с «Арсеналом»: «Больно не добиться результата, «Астон Вилла» играла как планировала. Мы довольны трансферным окном – для строительства команды игроков достаточно»

Главный тренер « Астон Виллы » Унаи Эмери высказался о поражении от « Арсенала » (0:1) во 2-м туре АПЛ .

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