Дугин в интервью Карлсону назвал причины, по которым Путина не любят на Западе

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа и политолога Александра Дугина, которого западная пресса называет идеологом российского президента Владимира Путина и даже якобы его "мозгом".
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