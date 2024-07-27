СК: в Дмитрове мужчина отрезал девушке голову и попал под колеса авто

Житель Дмитрова жестоко расправился с сожительницей: несколько раз ударил ее ножом и отрезал голову. Затем мужчина попытался сбежать и угодил под машину, сообщили в пресс-службе СУ СК по Московской области.
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